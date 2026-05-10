ترامب: الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب غير مقبول

واشنطن-سانا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن رد إيران الذي أرسلته عبر الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية “غير مقبول”.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: “لقد قرأتُ للتو ردّ ما يُسمى بممثلي إيران، ولم يُعجبني هذا الردّ، وهو غير مقبول بتاتاً”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرد الإيراني يشدد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم أن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني “قريباً جداً”، مشيراً إلى أن طهران “تريد حقاً التوصل إلى اتفاق”، في حين اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واشنطن باستخدام “الضغط العسكري”، بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.