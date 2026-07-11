العمر: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية

photo 2026 07 11 01 40 15 العمر: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية

دمشق-سانا

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي.
 
وقال العمر عبر منصة (X) اليوم الجمعة، إن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، يشكل محطة تاريخية تؤكد استعادة مكانتها وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات.
 
وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً، لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.

“أيام أوغاريت السادسة” تختتم أعمالها في باريس بتأكيد التعاون السوري الفرنسي لصون التراث
الرئيس الشرع لرجال أعمال بريطانيين وسوريين في لندن: سوريا تشكل فرصة استثمارية مهمة
الرئيس الشرع يزور ألمانيا والمملكة المتحدة الإثنين والثلاثاء المقبلين
انطلاق فعاليات الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى WSIS في جنيف بمشاركة سوريا
البيت الأبيض: ترامب مستاء من مواقف كييف وموسكو حيال خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك