العمر: بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يعيدها إلى مكانتها الدولية

دمشق-سانا

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، أن الدبلوماسية السورية استطاعت خلال فترة قياسية إعادة سوريا إلى قلب المشهدين الإقليمي والدولي.



وقال العمر عبر منصة (X) اليوم الجمعة، إن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، يشكل محطة تاريخية تؤكد استعادة مكانتها وفتح صفحة جديدة من الانفتاح الدولي والتعافي والشراكات.



وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى الأربعاء الماضي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً، لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.