كوريا الجنوبية تدعو طوكيو للتوقف عن ادعاءاتها غير المبررة بالسيادة على جزر “دوكدو”

سيئول-سانا

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة اليابانية في سيئول هيروتاكا ماتسو، لتقديم احتجاج على حدث إقليمي سنوي في اليابان يدعي السيادة على جزر “دوكدو”، داعيةً طوكيو إلى التوقف فوراً عن ادعاءاتها غير المبررة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الوزارة بارك إيل قوله في بيان: “نحث مرة أخرى بشدة على إلغاء الحدث على الفور”، مضيفاً: إن جزر “دوكدو” هي “جزء لا يتجزأ من أراضينا، من الناحية التاريخية والجغرافية والقانون الدولي”.

ودعا المتحدث طوكيو إلى التوقف فوراً عن ادعاءاتها غير المبررة بالسيادة على الجزر في بحر الشرق، والتواضع في مواجهة التاريخ.

واحتجت كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي بشدة على مطالبة اليابان بالسيادة على جزر “دوكدو”، الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، وقدمت شكوى رسمية إلى السفارة اليابانية في سيئول.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أشار في وقت سابق من اليوم نفسه، إلى الجزر باسمها الياباني، تاكيشيما، وقال: إنها جزء من الأراضي اليابانية، ما أدى إلى توتر دبلوماسي مع سيئول.