الخارجية القطرية: هجمات إيران شملت كامل أراضي الدولة ولن تمر دون رد

الدوحة-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن قطر لم تُبلَّغ مسبقاً من إيران بالهجمات الصاروخية، منوهاً إلى أن الاستهداف الأخير شمل كامل أراضي الدولة، وليس المنشآت العسكرية فقط، كما شدد على أن هذه الهجمات لن تمر دون رد.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء نقله الجزيرة نت: إن القوات القطرية وجّهت إنذاراً للطائرتين الحربيتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن طاقميهما لا تزال جارية.

وشدد الأنصاري على أن دولة قطر أثبتت أنها غير قابلة للتهديد، وأن القوات المسلحة ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تصعيد، مؤكداً أن مخزون قطر من صواريخ الاعتراض لم يتأثر، وأن لدى الدولة القدرات الكافية لمواجهة الخطر المستمر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية صرح أمس الإثنين، أن أنظمة الدفاع أسقطت 89 صاروخاً إيرانياً من أصل 93 استهدفت قطر، وذلك في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أيضاً، أن “الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار الدولي”.

وفي سياق ذلك، أكد الأنصاري أن الدوحة لا تُجري حالياً أي تواصل مع الحكومة الإيرانية، مضيفاً: إنه “في نهاية المطاف سيتم حل هذه الأزمة على طاولة الحوار”.

وتواصل طهران شنّ اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً ضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الفائت، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وأضرار واسعة في البنى التحتية.