محاضرة في جامعة حمص حول صياغة التقرير الذاتي للكليات والمعاهد لمنح ‏الاعتماد الأكاديمي

حمص-سانا‏



نظم مركز ضمان الجودة والاعتمادية في جامعة حمص اليوم الخميس، محاضرة بعنوان “آليات صياغة التقرير الذاتي للكليات ‏والمعاهد وتقديمه للاعتمادية وفق معايير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في ‏التعليم العالي”، قدمها مدير مركز ضمان الجودة والاعتمادية في الجامعة الدكتور ‏وليد صهيوني، وذلك بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء وحدات ضمان الجودة.‏



وتضمنت المحاضرة، التي أقيمت في كلية ‏الهندسة المعمارية، ‏توضيح آليات إعداد التقرير الذاتي للكليات وفق معايير الهيئة ‏الوطنية السورية لضمان الجودة والاعتمادية، بما يمكّن الكليات من استكمال ‏متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني.‏

وتناول المحاضر ثلاثة محاور رئيسية، الأول منظومة الجودة والاعتمادية في ‏سوريا ومعايير الهيئة الوطنية، فيما خُصص المحور الثاني لشرح دليل إعداد ‏التقرير الذاتي، بما يشمله من مقدمة وتعريف بالكلية، وآليات تنظيم الفهارس ‏والأرشفة وترميز الوثائق، أما المحور الثالث تضمن عرض نموذج عملي لمعيار ‏مكتمل، يوضح كيفية صياغته وإرفاق الوثائق الداعمة له.‏



وأوضح صهيوني في تصريح لمراسلة سانا، أن إعداد التقرير الذاتي يمثل خطوة ‏أساسية نحو حصول الكليات والجامعة على الاعتماد الأكاديمي، لما يحققه من ‏تعزيز لمكانة الجامعة وتصنيفها، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، إضافة إلى ‏تحديد نقاط القوة لتعزيزها، وتشخيص نقاط الضعف ووضع خطط تطويرية ‏لمعالجتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والإداري.‏



من جانبه أوضح عميد كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الدكتور عبد الرحمن ‏حمدون في تصريح مماثل، أن المحاضرة شكلت فرصة مهمة للتعريف بمعايير ‏الجودة والاعتمادية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما للكليات ‏التي لم تبدأ بعد بتطبيق متطلبات الجودة.‏



وبيّن حمدون أن تطبيق معايير الجودة يسهم في تطوير المناهج والعملية التعليمية، ‏والارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وتحسين مخرجات التعليم، الأمر الذي ينعكس ‏إيجاباً على كفاءة الخريجين ويمنحهم فرصاً أفضل للمنافسة في سوق العمل.‏



يذكر أن التقرير الذاتي يعتبر إحدى الوثائق الأساسية التي تعتمدها الهيئة الوطنية ‏السورية لضمان الجودة والاعتمادية في تقييم الكليات ومنح الاعتماد الأكاديمي.‏