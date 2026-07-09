محاضرة في جامعة حمص حول صياغة التقرير الذاتي للكليات والمعاهد لمنح ‏الاعتماد الأكاديمي

حمص-سانا
نظم مركز ضمان الجودة والاعتمادية في جامعة حمص اليوم الخميس، محاضرة بعنوان “آليات صياغة التقرير الذاتي للكليات والمعاهد وتقديمه للاعتمادية وفق معايير الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي”، قدمها مدير مركز ضمان الجودة والاعتمادية في الجامعة الدكتور وليد صهيوني، وذلك بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء وحدات ضمان الجودة.
وتضمنت المحاضرة، التي أقيمت في كلية الهندسة المعمارية، توضيح آليات إعداد التقرير الذاتي للكليات وفق معايير الهيئة الوطنية السورية لضمان الجودة والاعتمادية، بما يمكّن الكليات من استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني.
وتناول المحاضر ثلاثة محاور رئيسية، الأول منظومة الجودة والاعتمادية في سوريا ومعايير الهيئة الوطنية، فيما خُصص المحور الثاني لشرح دليل إعداد التقرير الذاتي، بما يشمله من مقدمة وتعريف بالكلية، وآليات تنظيم الفهارس والأرشفة وترميز الوثائق، أما المحور الثالث تضمن عرض نموذج عملي لمعيار مكتمل، يوضح كيفية صياغته وإرفاق الوثائق الداعمة له.
وأوضح صهيوني في تصريح لمراسلة سانا، أن إعداد التقرير الذاتي يمثل خطوة أساسية نحو حصول الكليات والجامعة على الاعتماد الأكاديمي، لما يحققه من تعزيز لمكانة الجامعة وتصنيفها، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، إضافة إلى تحديد نقاط القوة لتعزيزها، وتشخيص نقاط الضعف ووضع خطط تطويرية لمعالجتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والإداري.
من جانبه أوضح عميد كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الدكتور عبد الرحمن حمدون في تصريح مماثل، أن المحاضرة شكلت فرصة مهمة للتعريف بمعايير الجودة والاعتمادية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ولا سيما للكليات التي لم تبدأ بعد بتطبيق متطلبات الجودة.
وبيّن حمدون أن تطبيق معايير الجودة يسهم في تطوير المناهج والعملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وتحسين مخرجات التعليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الخريجين ويمنحهم فرصاً أفضل للمنافسة في سوق العمل.
يذكر أن التقرير الذاتي يعتبر إحدى الوثائق الأساسية التي تعتمدها الهيئة الوطنية السورية لضمان الجودة والاعتمادية في تقييم الكليات ومنح الاعتماد الأكاديمي.