فرع جامعة الفرات يجري الامتحان الكتابي لمسابقة تعيين عاملين بمشاركة 567 متقدماً

الرقة-سانا

أجرى فرع جامعة الفرات في محافظة الرقة اليوم الخميس الامتحان الكتابي لمسابقة تعيين عاملين في عدد من الوظائف الإدارية، بمشاركة 567 متقدماً، وذلك استكمالاً لإجراءات المسابقة الهادفة إلى سد الشواغر وتعزيز الكوادر الإدارية في الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الفرع للشؤون العلمية الدكتور علي شريف أمرير أن الجامعة اتّخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية، من حيث توزيع النماذج وتنظيم القاعات وتأمين الظروف المناسبة للمتسابقين.

وأشار أمرير إلى أن الامتحان جرى في أجواء هادئة ومنظمة، بما يتيح للمتقدمين أداء الاختبار بصورة مريحة.

وبين رئيس دائرة الموارد البشرية في مديرية التنمية الإدارية شعبان الخضر أن المسابقة تأتي تنفيذاً للإعلان الصادر بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف سد الشواغر في جامعة الفرات وفروعها، مؤكداً أن العملية الامتحانية نُفذت بصورة منظمة دون تسجيل أي معوقات.

من جانبه أوضح رئيس لجنة استلام أوراق المتسابقين ومدير الشؤون الإدارية في الفرع محمد الدخيل أن أسئلة الامتحان أعدتها لجنة مركزية من دكاترة مختصين، مبيناً أن الاختبار توزع على 60 درجة، منها 40 للاختصاص الوظيفي، و10 لمدونة السلوك الوظيفي، و10 لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وأن الأسئلة جاءت شاملة لمختلف المستويات العلمية بما يحقق المساواة بين المتقدمين.

واعتبر عدد من المتقدمين أن جزءاً من الأسئلة لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بالاختصاصات الوظيفية، فيما أوضحت اللجنة المشرفة أن إعداد الأسئلة تم من قبل لجنة مركزية مختصة، وأن توزيع الدرجات راعى الجوانب الوظيفية والإدارية المرتبطة بالمسابقة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار استكمال متطلبات رفد فرع جامعة الفرات بالكوادر الإدارية اللازمة، بما يسهم في تطوير العمل الإداري والخدمي في الجامعة.