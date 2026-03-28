فرنسا تنشر أربع مقاتلات في ليتوانيا لحماية أجواء البلطيق

باريس-سانا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن فرنسا ستنشر اعتباراً من اليوم السبت أربع طائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا، في إطار مهمة تستمر 4 أشهر لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن الطائرات الأربع ونحو مئة من أفراد سلاح الجو الفرنسي سيتمركزون في قاعدة شياولياي في ليتوانيا.

ويأتي هذا الانتشار ضمن مهمة “الشرطة الجوية للبلطيق” التابعة لحلف شمال الأطلسي، المعتمدة منذ العام 2004، حين انضمت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تملك طائرات مقاتلة، إلى الحلف.

وتنفذ فرنسا هذه المهمة لصالح الناتو في دول البلطيق للمرة الثانية عشرة منذ 2004، وتتولاها هذه المرة خلفاً لوحدة إسبانية.

وقد جرى تعزيز هذه المهمة في العام 2014، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عبر إطلاق مهمة “الشرطة الجوية المعززة”، التي تشمل حالياً نشر وحدتين إضافيتين.

وفي الأشهر المقبلة، ستنتشر أيضاً طائرات رومانية في شياولياي، بينما تتمركز طائرات برتغالية في قاعدة أماري في إستونيا.