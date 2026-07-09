باكستان تحث الأطراف على ضبط النفس مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

إسلام أباد-سانا

أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وحثت جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة الخارجية الباكستانية قولها: إن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يصب في مصلحة أحد، داعية الأطراف إلى وقف الأعمال التي قد تقوض السلام والاستقرار الإقليميين، والوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، التي وصفتها بأنها أساس متين للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك داخل المنطقة وخارجها.

وأضافت الوزارة: إنه لا بديل عن مواصلة الحوار والدبلوماسية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إحلال السلام في المنطقة، مؤكدة استعداد باكستان لمواصلة دورها في دعم الاستقرار الإقليمي.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 الشهر الماضي مذكرة تفاهم، لمعالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، غير أن اليومين الماضيين شهدا عشرات الضربات الأمريكية على إيران بعد استهداف الأخيرة سفناً في المضيق، ما أعاد التوتر إلى المنطقة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.