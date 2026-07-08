المحكمة العسكرية في لبنان توافق على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر

بيروت-سانا

وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر الذي أعلن دعمه للثورة السورية صراحة، وذلك في أربع قضايا أمنية مقامة ضده أبرزها “ملف عبرا”.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض وافقت على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.”



وأخلت المحكمة سبيل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية حيث عُرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي نظر ووافق على إخلاء سبيله في القضايا الثلاث، فيما لا يزال يدرس ملف عبرا لجهة ما إذا كان سيستأنفه أم لا.



وكان فضل شاكر سلم نفسه في نيسان من العام الماضي إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد على خلفية أحداث منطقة عبرا قرب صيدا.



وسبق أن حصل فضل شاكر على حكم بالبراءة في أيار الماضي من تهمة أخرى.

ومنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر دعمه الصريح لها مؤكداً أنها ثورة حق ضد النظام البائد، مندداً بجرائم النظام ليكون بذلك من أوائل الفنانين العرب الذين أعلنوا مساندتهم للثورة قبل أن يعلن اعتزاله الفن ويقرر تسخير صوته وشهرته لدعم القضايا الإنسانية والثورة السورية.