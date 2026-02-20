زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شرق أفغانستان

بكين-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة هندو كوش شرق أفغانستان، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض “جي إف زد” قوله: إن الزلزال وقع على عمق 72.8 كيلومتراً، وتم تحديد مركزه عند التقاء دائرة عرض 35.48 درجة شمالاً وخط طول 69.86 درجة شرقاً.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات قد ضربت المنطقة نفسها في تشرين الثاني الماضي دون أن تتسبب بوقوع ضحايا.

وتشهد أفغانستان نشاطاً زلزالياً متكرراً، ولا سيما في سلسلة جبال هندوكوش قرب منطقة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية، فيما أدى زلزال سطحي بقوة ست درجات ضرب شرق البلاد في آب 2025 إلى تدمير قرى جبلية ومقتل أكثر من 2200 شخص.