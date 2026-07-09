المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 9 من تموز 2026

دمشق:

1 – نادي صيفي للأطفال يتضمن فقرات (القدوة الصغير، حساب ذهني، والمسعف الصغير)، من تقديم المدربات لين صادق ونور عقلة والدكتورة مي العضل، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 -افتتاح دورة إنشاد للأطفال بعنوان (تبدأ دورة الإنشاد)، تقدمها الآنسة سدرة عبد الهادي، في مركز الرقيم للخط العربي والفنون والتراث بحي ركن الدين جانب جامع أبو النور، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “زوتوبيا، العصر الجليدي، هجرة”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 10:00 صباحاً

والـ 4:00 عصراً، والـ 6:00 مساءً.

4 -محاضرة بعنوان (العناد تحت المجهر) تلقيها الدكتورة ميسم الحلبي في المركز الثقافي العربي بالميدان الساعة

الـ 5:00 عصراً.

5 – ندوة فكرية بعنوان (التعليم بالقدوة)، يقدمها الدكتور فرحات الكسم والأستاذ علاء الدين الأيوبي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

6 – ندوة علمية وثقافية بعنوان (دمشق بين العهدين الأموي والمملوكي)، يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد الحميد العنزي، في مقر الجمعية الجغرافية السورية ببناء المدرسة الحافظية الأثري في المزرعة-الميسات، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – افتتاح فعالية ثقافية بعنوان (حرفة تحت الضوء)، لملتقى رواق للتراث السوري، في قصر العظم بدمشق، الساعة الـ 7:00 مساءً.

8 – عرض أفلام “الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة حوارية بعنوان (الجديد في عالم الحميات)، تقدمها أخصائية التغذية روعة التجار، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة علمية بعنوان (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصوير المخروطي CBCT في طب الأسنان المعاصر)، يقدمها الدكتور معتز عبد المجيد، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (قصة وقصيدة)، يقدمها الأستاذ أيمن أفندي، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة توعوية بعنوان (المخدرات آفة المجتمع ومسؤولية الجميع)، يقدمها المحامي أسامة عريج، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – فعالية بعنوان “يوم عن النظافة” ضمن أسبوع الطفل، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 -عروض كاراتيه ومكعب روبيك وحساب ذهني للأطفال، في قاعة الأنشطة بالمركز الثقافي العربي في مصياف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – جلسة حوارية بعنوان (خطة عبور)، يقدمها عبد الوكيل كوجان ونزهة السيد، في قاعة الباحثين بمبنى مديرية الثقافة في حماة، الساعة 4:00 عصراً.

4 – عرض الفيلم الوثائقي (عيوني)، في قاعة مؤسسة جوى بسنتر غاردينيا بمدينة سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

أمسية ثقافية وأدبية بعنوان (حصاد الإبداع في إدلب الخضراء)، يقدمها عبد القادر عبد اللطيف، الدكتور خالد سامح، حسن البدوي، ياسين أحمد القشعم، مصطفى الحلو، محمد جعفر الشردوب، محمد سامر الشيخ طه، محمد إدريس، الطفلة رهف حسان يوسف، غفران سويد، علي عبود المناع، وعبد المعين الحسين، في مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “زوتوبوليس، الروبوت البري”، في سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 – قراءة في رواية “زقاق المدق” للأديب نجيب محفوظ، تقدمها السيدة فاديا سلمان، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (حماية الطفل في الإجازات)، تقدمها الأستاذتان بتول حذيفة وفيحاء نابلسي، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – عرض الفيلم السينمائي اللبناني “كفرناحوم” في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

1 – نادي صيفي بعنوان (خط + رسم)، يقدمه مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 -ورشة عمل بعنوان (تعلم قيم بشكل تفاعلي)، تقدمها أمينة الحاجي، في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – جلسة مناقشة لكتاب بعنوان (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟)، في مقر المركز الثقافي بإعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 -تدريبات على العزف الموسيقي بعنوان (طلاب معهد صباح فخري)، يقدمها الأستاذ عبد الحليم حريري، في مسرح المركز الثقافي في العزيزية، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – جلسة توعية قانونية تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات لدى الفرد والمجتمع، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، حكاية لعبة 5، موانا، مهرج في حقل ذرة، هوس، واحد تاني”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهرا ولغاية الساعة الـ 9:15 مساء.