الوكالة الدولية للطاقة: عائدات روسيا النفطية تهبط لأدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

باريس-سانا

أعلنت الوكالة الدّولية للطاقة اليوم، أن عائدات روسيا من الصادرات والمشتقات النفطية تراجعت في تشرين الثاني الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في تقرير: إن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية انخفضت بمقدار 420 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 6,9 ملايين برميل يومياً في تشرين الثاني الماضي، مبينةً أن تراجع حجم الصادرات بالإضافة إلى تراجع الأسعار، أدى إلى انحسار العائدات إلى 11 مليار دولار، أي بانخفاض بقيمة 3,6 مليارات دولار خلال سنة.

ويُعاني قطاع الطاقة الروسي من ضغوط العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وقد انخفضت صادرات النفط الخام الروسي بمقدار 290 ألف برميل يومياً في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 130 ألف برميل يومياً.

وكان الاتحاد الأوروبي أقرّ في 23 تشرين الأول الماضي حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي النفط والغاز الطبيعي المسال في سياق تشديد العقوبات ضدها.