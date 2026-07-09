التوتر بين أمريكا وإيران يدفع الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع

واشنطن-سانا

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس انتهاء مذكرة التفاهم مع طهران.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4060.46 دولاراً للأوقية “الأونصة” بعد نزوله أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع تموز الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم آب 0.3 بالمئة عند 4069.80 دولاراً.

وحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق ⁠احتمالاً نسبته 68 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية في أيلول وبنسبة 87 بالمئة لرفعها في كانون الثاني 2027.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه ⁠وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع ⁠سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.77 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1591.13 دولاراً، كما زاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1223.95 دولاراً.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ‏أنها استهدفت أمس وأمس الأول عشرات المواقع الإيرانية باستخدام ذخائر دقيقة، رداً على الهجمات ‏الإيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.‏