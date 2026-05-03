البديوي يؤكد تضامن مجلس التعاون مع البحرين في إجراءات حماية أمنها واستقرارها

الرياض-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي تضامن المجلس الكامل مع مملكة البحرين في الإجراءات السيادية التي تتخذها لتعزيز وحماية أمنها واستقرارها.

وأوضح البديوي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس اليوم السبت أن أمن البحرين يمثل أولوية قصوى وجزءاً لا يتجزأ من منظومة أمن واستقرار دول مجلس التعاون، مشدداً على أن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها.

وكان البديوي أكد في بيانات سابقة أن أمن واستقرار منطقة الخليج يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، معتبراً أن أي اعتداءات أو تهديدات تتعرض لها دول المجلس تنعكس بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والدولي.