الدفاع الروسية: موسكو وكييف تنفذان عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، نجاح عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف بوساطة من دولة الإمارات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها في بيان: إن العملية شملت إعادة 185 عسكرياً روسياً من الأراضي الأوكرانية، مقابل تسليم 185 أسيراً من القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: إن العسكريين الروس العائدين نُقلوا إلى أراضي بيلاروس، حيث يتلقون الرعاية والمساعدة اللازمة قبل إعادتهم إلى روسيا.

من جانبها، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا، أن الجهات المختصة تعمل على تقديم الدعم اللازم للعسكريين العائدين من الأسر، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية لإعادة المواطنين الروس المحتجزين.

وكانت دولة الإمارات أعلنت في الـ 24 من نيسان الماضي نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل للأسرى بين الجانبين، تضمنت 193 أسيراً من الجانب الروسي و193 أسيراً من الجانب الأوكراني.