البحرين تدين الهجوم الإيراني على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

المنامة-سانا

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أنه يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم الجمعة عبر منصة “إكس”: إن الهجوم يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.

وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، مشيرة إلى أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعت الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية.

وشددت على ضرورة عدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، معتبرة أن ضمان حرية الملاحة فيه يمثل ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلان الشركة تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.