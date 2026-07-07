هيئة بريطانية: اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها ‏بمقذوف قبالة عُمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن حريقاً اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها قرب سواحل سلطنة عمان.
ونقلت رويترز عن الهيئة قولها: إن الحادث وقع على بعد نحو 14.8 كيلومتراً شرق ليماء في ولاية خصب، التابعة لمحافظة مسندم شمال سلطنة عمان، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في الـ 27 من الشهر الماضي، تعرض ناقلة لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة القيادة دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.