هيئة بريطانية: اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها ‏بمقذوف قبالة عُمان

1 1879522 هيئة بريطانية: اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها ‏بمقذوف قبالة عُمان

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم ‏الثلاثاء، أن حريقاً اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف ‏مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها قرب سواحل سلطنة عمان.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها: إن الحادث وقع على بعد نحو 14.8 ‏كيلومتراً شرق ليماء في ولاية خصب، التابعة لمحافظة ‏مسندم شمال سلطنة عمان، دون ورود تقارير عن وقوع ‏خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي‎.‎

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت ‏في الـ 27 من الشهر الماضي، تعرض ناقلة لاستهداف ‏بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى ‏أضرار في غرفة القيادة دون تسجيل إصابات بين أفراد ‏الطاقم‎.‎

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