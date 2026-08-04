قذائف من الحرب العالمية الثانية تظهر في قرية فرنسية اجتاحتها الحرائق

باريس-سانا

كشفت حرائق غابات ضخمة قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا عن قذائف تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في بلدة لو بورج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد فرق الإطفاء توماس ميمياك قوله: “تم العثور على حوالى 400 قذيفة وقطعة ذخيرة في المنطقة التي أتت النيران فيها على أكثر من 180 منزلاً”، مضيفاً: إنّ “دوي انفجارات سُمع خلال الحريق وكان يُعتقد في البداية أنه ناجم عن انفجار أسطوانات غاز، إلا أنه قد يكون ناتجاً عن انفجار تلك القذائف”.

وأوضح أن الذخائر المكتشفة تشمل قذائف ألمانية وفرنسية معظمها قذائف هاون، إضافة إلى عدد من القذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار.

وشهدت فرنسا منذ بداية الصيف العديد من حرائق الغابات، ولا سيما في منطقة بوردو، حيث تمت السيطرة على أخطر حريق تشهده المنطقة منذ العام 1949 بعدما أتى على أكثر من 40 ألف هكتار خلال نحو عشرة أيام.