واشنطن وطهران توقعان مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا
أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع الاتفاق أثناء تناوله العشاء في فرنسا إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما كان من المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة.
وذكر دبلوماسي من دولة وسيطة ومصدر مطلع للموقع في وقت سابق الأربعاء، أن مشاورات جرت بشأن تسريع توقيت التوقيع وآليات التنفيذ، بما يتيح فتح المضيق قبل الموعد المقرر، في ظل توافق بين الطرفين على هذه الخطوة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والإيراني لا يزال مقرراً يوم الجمعة في سويسرا، برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني، لمناقشة إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، قال ترامب، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”: إن مذكرة التفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق نهائي، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تستأنف القصف في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية في المرحلة المقبلة من المفاوضات.