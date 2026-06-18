واشنطن وطهران توقعان مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

photo 2026 06 18 03 11 10 واشنطن وطهران توقعان مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا عن بُعد مذكرة تفاهم، تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق ‏هرمز، مشيرين إلى أن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.‏

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع الاتفاق أثناء تناوله العشاء في فرنسا إلى جانب ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما كان من المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة.‏

وذكر دبلوماسي من دولة وسيطة ومصدر مطلع للموقع في وقت سابق الأربعاء، أن مشاورات جرت بشأن تسريع توقيت التوقيع وآليات التنفيذ، ‏بما يتيح فتح المضيق قبل الموعد المقرر، في ظل توافق بين الطرفين على هذه الخطوة.‏

وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والإيراني لا يزال مقرراً يوم الجمعة في سويسرا، برئاسة نائب الرئيس ‏الأمريكي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني، لمناقشة إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.‏

وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، قال ترامب، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”: إن مذكرة التفاهم لا ‏ترقى إلى مستوى اتفاق نهائي، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تستأنف القصف في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية في ‏المرحلة المقبلة من المفاوضات.‏

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