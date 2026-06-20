السلفادور تضبط أكثر من 6 أطنان من الكوكايين في المحيط ‏الهادئ

photo 2026 06 20 09 35 29 السلفادور تضبط أكثر من 6 أطنان من الكوكايين في المحيط ‏الهادئ

سان سلفادور-سانا‌‎ ‎

أعلنت السلطات في السلفادور عن ضبط أكثر من ستة أطنان ‏من الكوكايين خلال عملية نفذتها البحرية السلفادورية في المحيط ‏الهادئ، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة تهريب المخدرات ‏التي تشهدها البلاد‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة ‏قوله أمس الجمعة في بيان: إن البحرية عثرت على شحنتي ‏المخدرات على متن سفينتين في المحيط الهادئ، حيث كانت كل ‏سفينة تنقل كمية مماثلة من الكوكايين، إضافة إلى طاقم مؤلف ‏من ثلاثة أشخاص‎.‎

وأوضح بوكيلة أن القيمة الإجمالية للمضبوطات تُقدّر بنحو ‌‏167 مليون دولار، واصفاً العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد ‏في مجال مكافحة تهريب المخدرات‎.‎

وأشار إلى أن السلطات أوقفت ستة أشخاص كانوا على متن ‏السفينتين، مضيفاً: إن السلطات تواصل خوض الحرب على ‏تهريب المخدرات في أماكن كان يُمارس فيها سابقاً دون رادع‎”.

وبحسب بوكيلة، ارتفعت كمية الكوكايين التي صادرتها السلطات ‏السلفادورية منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 13 طناً، بقيمة ‏إجمالية تُقدّر بنحو 332 مليون دولار‎.‎

وتكثف سلطات السلفادور عملياتها الأمنية لمكافحة تهريب ‏المخدرات، وتؤكد أن حملات المراقبة البحرية أسهمت في ضبط ‏كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف متورطين في شبكات ‏التهريب.

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