السلفادور تضبط أكثر من 6 أطنان من الكوكايين في المحيط ‏الهادئ

سان سلفادور-سانا
أعلنت السلطات في السلفادور عن ضبط أكثر من ستة أطنان من الكوكايين خلال عملية نفذتها البحرية السلفادورية في المحيط الهادئ، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة تهريب المخدرات التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة قوله أمس الجمعة في بيان: إن البحرية عثرت على شحنتي المخدرات على متن سفينتين في المحيط الهادئ، حيث كانت كل سفينة تنقل كمية مماثلة من الكوكايين، إضافة إلى طاقم مؤلف من ثلاثة أشخاص.
وأوضح بوكيلة أن القيمة الإجمالية للمضبوطات تُقدّر بنحو 167 مليون دولار، واصفاً العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
وأشار إلى أن السلطات أوقفت ستة أشخاص كانوا على متن السفينتين، مضيفاً: إن السلطات تواصل خوض الحرب على تهريب المخدرات في أماكن كان يُمارس فيها سابقاً دون رادع”.
وبحسب بوكيلة، ارتفعت كمية الكوكايين التي صادرتها السلطات السلفادورية منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 13 طناً، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 332 مليون دولار.
وتكثف سلطات السلفادور عملياتها الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات، وتؤكد أن حملات المراقبة البحرية أسهمت في ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف متورطين في شبكات التهريب.