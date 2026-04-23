فرنسا وبريطانيا تتفقان على تجديد معاهدة ساندهيرست لثلاث سنوات وبتمويل مشروط

باريس ولندن-سانا

توصلت السلطات الفرنسية والبريطانية أمس الأربعاء، إلى اتفاق لتجديد معاهدة ساندهيرست القاضية بوقف عمليات عبور قناة المانش بشكل غير قانوني، والذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته هذا العام.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهراً، توصل البلدان إلى اتفاق لتجديد المعاهدة لثلاث سنوات، تقدم بموجبه بريطانيا تمويلاً يصل إلى 766 مليون يورو (897 مليون دولار) لكن نحو ربع هذا المبلغ سيكون مشروطاً، ولن يدفع إلا إذا نجحت الإجراءات الفرنسية.

وتتنازع لندن وباريس منذ أشهر حول تجديد معاهدة ساندهيرست التي أبرمت عام 2018 ومددت في عام 2023 حتى عام 2026، والتي تحدد المساهمة المالية للمملكة المتحدة في الجهود الفرنسية لوقف المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة المحفوف بالخطر إلى بريطانيا.

ولطالما اتهمت السلطات البريطانية فرنسا بأنها لا تفعل الكثير لمنع طالبي اللجوء المحتملين من الانطلاق من الشواطئ الفرنسية، حيث يخاطر المهربون والمهاجرون بشكل متزايد لتجنب اكتشافهم، ونتيجة لذلك، أصرت لندن على أنها لن تجدد معاهدة ساندهيرست إلا إذا تمكنت من فرض شروط على طريقة استخدام الحكومة الفرنسية لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وحسب الأرقام البريطانية الرسمية وصل 41472 شخصاً إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية في قوارب صغيرة عام 2025، ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى رقم منذ بدء هذه الرحلات عام 2018.

ووفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر فرنسية وبريطانية رسمية، لقي 29 مهاجراً على الأقل حتفهم في البحر عام 2025.