اليابان تبدأ الجولة الـ 21 من تصريف مياه فوكوشيما في المحيط

thumbs b c 67ca707297e0161de028829f330aec13 اليابان تبدأ الجولة الـ 21 من تصريف مياه فوكوشيما في المحيط
مصدر الصورة-الأناضول

طوكيو-سانا

بدأت اليابان اليوم الإثنين جولة جديدة من تصريف المياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية المتضررة في المحيط، ليمثل ذلك التصريف الـ 21 من نوعه منذ بدء هذه العملية في عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية (تيبكو) والمشغلة للمحطة قولها: إن عملية التصريف بدأت عند الساعة 11:41 صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تستمر الجولة الحالية حتى 24 الشهر الجاري، وسيتم خلالها تصريف نحو 7800 طن من المياه العادمة، التي تحتوي على حوالي 1.3 تريليون بيكريل من التريتيوم المشع.

وفي 11 آذار عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما النووية لانصهارات نووية في قلوب مفاعلاتها أدت إلى تسرب المواد المشعة، نتيجة زلزال بلغت قوته 9 درجات وأعقبه تسونامي، ما أسفر عن حادث نووي من المستوى السابع، وهو الأعلى على المقياس الدولي للحوادث النووية والإشعاعية.

وعلى الرغم من مخاوف المجتمع الدولي ومعارضته لتصريف المياه الملوثة نووياً في المحيط، بدأت اليابان بشكل أحادي هذه العملية في آب عام 2023.

وحتى الآن، أكملت شركة تيبكو 20 جولة من عمليات التصريف، حيث تم تصريف حوالي 157 ألف طن من المياه العادمة في البحر.

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