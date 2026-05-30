18 قتيلاً بينهم عشرة أطفال في انقلاب شاحنة تقل عائلات أفغانية عائدة من باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 18 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 29 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب شاحنة كانت تقلّ عائلات أفغانية عائدة من باكستان، في ولاية لغمان شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم ولاية لغمان عبد الملك نيازي قوله: إن الحادث وقع عند تقاطع على الطريق الرابط بين جلال أباد وكابول، مضيفاً: إن من بين القتلى عشرة أطفال وخمس نساء.

وأعرب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر منصة “إكس” عن حزنه العميق للحادث المأساوي، الذي وقع في آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتكرر حوادث الطرق المميتة في أفغانستان بصورة لافتة، جراء عوامل متعددة، أبرزها تردّي البنية التحتية للطرق جراء عقود من النزاعات المتواصلة، فضلاً عن القيادة المتهورة، وغياب التشريعات المنظِّمة لحركة المرور.

يشار إلى أن أفغانستان شهدت في آب 2025 واحدة من أشد كوارث الطرق في السنوات الأخيرة، حين أودى اصطدام حافلة تقلّ أفغاناً عائدين من إيران بشاحنة ودراجة نارية في غرب البلاد بحياة 78 شخصاً، بينهم 19 طفلاً.