تداولات بورصة دمشق تقترب من 4 ملايين ليرة عبر 138 صفقة

دمشق-سانا



سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس، تداولات بقيمة تقارب 4 ملايين ليرة سورية، توزعت على 138 صفقة شملت 199851 سهماً، وذلك في ظل غياب الصفقات الضخمة التي من شأنها رفع قيم التداولات ودعم نشاط السوق.



واقتصرت الأسهم المرتفعة في الجلسة على سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.51 بالمئة مقارنة بسعر إغلاقه السابق، ليغلق عند 13.90 ليرة سورية للسهم، في حين مالت غالبية الأسهم الأخرى إلى الاستقرار أو التراجع.

خسائر متفاوتة للأسهم المتداولة

أغلقت مجموعة من الأسهم على تراجعات متفاوتة، تصدرها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بانخفاض نسبته 4.95 بالمئة ليغلق عند 14.03 ليرة سورية، تلاه سهم بنك قطر الوطني – سوريا متراجعاً بنسبة 3.55 بالمئة ليستقر عند سعر 18.76 ليرة، ثم سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 2.49 بالمئة مسجلاً سعر 780.55 ليرة.



كما انخفض سهم بنك البركة – سوريا بنسبة 0.92 بالمئة ليغلق عند 7.52 ليرات، وسهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 0.58 بالمئة ليستقر عند سعر 17 ليرة سورية، في حين غلب التراجع والاستقرار على أداء بقية الأسهم المدرجة خلال الجلسة.



ولم يسجل عدد من الأسهم المدرجة أي عمليات بيع أو شراء خلال الجلسة، في ظل محدودية السيولة، وترقب المتعاملين تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة.



يذكر أن قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية بلغت خلال جلسة يوم الإثنين الماضي 9,960,624 ليرة سورية، موزّعة على 422,241 ‏سهماً جرى تداولها عبر 267 صفقة، دون تنفيذ أي صفقات ‏ضخمة.‏