منظمات حقوقية أمريكية تدعو لفتح معابر غزة

واشنطن-سانا

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان وصول الغذاء والدواء بشكل فوري إلى سكان قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المنظمات والنشطاء أدانوا استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع ومنع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، وخاصة في شهر رمضان، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل استمراراً لسياسة التجويع.

كما انتقدوا موقف الإدارة الأمريكية مشيرين إلى أن واشنطن فشلت في ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لرفع القيود عن دخول المساعدات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن السياسات التي تزيد من معاناة الفلسطينيين.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة، مع استمرار القصف والحصار.

وتنشط في الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتعمل على الضغط لتغيير السياسات الأمريكية، إضافة إلى تنظيم حملات توعية وفعاليات احتجاجية.

ومن أبرز هذه الجهات الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، ومسلمون أمريكيون من أجل فلسطين، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، إلى جانب مبادرات قانونية وحقوقية مثل مشروع “عدالة”.