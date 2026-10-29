مشفى جراحة القلب بدمشق.. خدمات تخصصية وعمليات مجانية على مدار الساعة

‏ ‏دمشق-سانا‏

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ضمن جهود تعزيز الخدمات الصحية التخصصية، يواصل مشفى دمشق لأمراض ‌‏وجراحة القلب تقديم الرعاية الطبية للمرضى من مختلف المحافظات، في إطار مذكرة ‌‏تفاهم سورية تركية تنص على تشغيله بطاقة تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهرياً، ‌‏وتوفير خدماته مجاناً لمدة عامين.‏

ويضم المشفى أقساماً للإسعاف والعيادات القلبية التخصصية وغرف العمليات، ويجري ‌‏عمليات القثطرة القلبية التشخيصية والعلاجية والتدخلات الجراحية، إلى جانب خدمات ‌‏الفحوصات والتشخيص والمتابعة، مع العمل على تطوير العيادات والتجهيزات الطبية ‌‏وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.‏

‏400 مريض وأكثر من 25 قثطرة قلبية يومياً

نائب المدير العام للمشفى الدكتور عباس معاهد، أوضح لـ سانا أن المشفى ثمرة بروتوكول ‌‏سوري تركي وُقع منذ أكثر من عام تقريباً، والعيادات التخصصية تستقبل نحو 400 ‌‏مريض، ويجري يومياً أكثر من 25 عملية قثطرة قلبية بين تشخيصية وعلاجية، وأكثر من ‌‏خمس عمليات جراحية.‏

وأشار الدكتور معاهد إلى أن المشفى يستقبل المرضى من كل المحافظات على مدار الساعة ‌‏ في الحالات الإسعافية بكادر طبي مناوب ومتخصص.‏



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وبين الدكتور معاهد أن عيادات المشفى مزودة بأجهزة حديثة، منها عيادات أطفال لعلاج ‌‏الأمراض الخلقية عن طريق القثطرة، وعيادات متخصصة بآفات الصمامات، لافتاً إلى أنه ‌‏تم استحداث عيادة جديدة، يستخدم فيها (إيكو رباعي الأبعاد).‏

ولفت إلى وجود برنامج إلكتروني لإدخال المرضى في العيادات الخارجية، حيث يتم فرزهم ‌‏حسب الحالة بإشراف طبيب مختص.‏‏ ‏

خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة

من جانبه أوضح الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور إياد شعيبي لـ سانا، أن المشفى ‏و‏العيادات الخارجية تستقبل مرضى يعانون حالات أمراض قلبية متنوعة، حيث ‏يخضعون ‏للتقييم الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، إلى جانب الاستشارات ‏التخصصية، ‏لتحديد التشخيص واختيار التدخل العلاجي المناسب.‏

وأشار إلى أن المشفى يستقبل حالات معقدة وغير مشخصة، يحيلها أطباء من مشافٍ ‌‏أخرى، إضافة إلى مرضى يحتاجون إلى المتابعة الدورية، ومنهم المصابون بارتفاع ضغط ‌‏الدم ونقص التروية القلبية والسكري. ‏

ولفت إلى توفر مخبر متكامل يتيح إجراء مختلف ‏أنواع التحاليل اللازمة لتشخيص ‏الحالات ومتابعة علاجها.‏

مواكبة التطورات الطبية

بدوره قال الاختصاصي في أمراض القلب والقثطرة القلبية الدكتور خالد المصطفى: “إن ‌‏رسالة المشفى لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب ‌‏العلمي، من خلال البحث العلمي المستمر بهدف مواكبة أحدث التطورات الطبية والعلمية ‌‏وتبادل الخبرات”.‏



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وأضاف: إن”الاختصاصيين يتابعون المحاضرات العلمية مع الأطباء المقيمين بواقع ثلاث إلى ‌‏أربع محاضرات أسبوعياً، تنقسم إلى قسمين: قسم تعليمي أساسي، وقسم يتعلق ‌‏بالدراسات والمقالات العلمية الحديثة”.‏

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وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية، وقعتا في شهر حزيران من العام الماضي اتفاقية ‌‏لتشغيل مستشفى دمشق لجراحة القلب وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم ‌‏الكوادر المتخصصة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية وشاملة في مجال جراحة القلب ‌‏والرعاية القلبية.