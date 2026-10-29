مشفى جراحة القلب بدمشق.. خدمات تخصصية وعمليات مجانية على مدار الساعة

دمشق-سانا
ضمن جهود تعزيز الخدمات الصحية التخصصية، يواصل مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب تقديم الرعاية الطبية للمرضى من مختلف المحافظات، في إطار مذكرة تفاهم سورية تركية تنص على تشغيله بطاقة تتجاوز 500 إجراء طبي وجراحي شهرياً، وتوفير خدماته مجاناً لمدة عامين.
ويضم المشفى أقساماً للإسعاف والعيادات القلبية التخصصية وغرف العمليات، ويجري عمليات القثطرة القلبية التشخيصية والعلاجية والتدخلات الجراحية، إلى جانب خدمات الفحوصات والتشخيص والمتابعة، مع العمل على تطوير العيادات والتجهيزات الطبية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
400 مريض وأكثر من 25 قثطرة قلبية يومياً
نائب المدير العام للمشفى الدكتور عباس معاهد، أوضح لـ سانا أن المشفى ثمرة بروتوكول سوري تركي وُقع منذ أكثر من عام تقريباً، والعيادات التخصصية تستقبل نحو 400 مريض، ويجري يومياً أكثر من 25 عملية قثطرة قلبية بين تشخيصية وعلاجية، وأكثر من خمس عمليات جراحية.
وأشار الدكتور معاهد إلى أن المشفى يستقبل المرضى من كل المحافظات على مدار الساعة في الحالات الإسعافية بكادر طبي مناوب ومتخصص.
وبين الدكتور معاهد أن عيادات المشفى مزودة بأجهزة حديثة، منها عيادات أطفال لعلاج الأمراض الخلقية عن طريق القثطرة، وعيادات متخصصة بآفات الصمامات، لافتاً إلى أنه تم استحداث عيادة جديدة، يستخدم فيها (إيكو رباعي الأبعاد).
ولفت إلى وجود برنامج إلكتروني لإدخال المرضى في العيادات الخارجية، حيث يتم فرزهم حسب الحالة بإشراف طبيب مختص.
خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة
من جانبه أوضح الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور إياد شعيبي لـ سانا، أن المشفى والعيادات الخارجية تستقبل مرضى يعانون حالات أمراض قلبية متنوعة، حيث يخضعون للتقييم الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، إلى جانب الاستشارات التخصصية، لتحديد التشخيص واختيار التدخل العلاجي المناسب.
وأشار إلى أن المشفى يستقبل حالات معقدة وغير مشخصة، يحيلها أطباء من مشافٍ أخرى، إضافة إلى مرضى يحتاجون إلى المتابعة الدورية، ومنهم المصابون بارتفاع ضغط الدم ونقص التروية القلبية والسكري.
ولفت إلى توفر مخبر متكامل يتيح إجراء مختلف أنواع التحاليل اللازمة لتشخيص الحالات ومتابعة علاجها.
مواكبة التطورات الطبية
بدوره قال الاختصاصي في أمراض القلب والقثطرة القلبية الدكتور خالد المصطفى: “إن رسالة المشفى لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب العلمي، من خلال البحث العلمي المستمر بهدف مواكبة أحدث التطورات الطبية والعلمية وتبادل الخبرات”.
وأضاف: إن”الاختصاصيين يتابعون المحاضرات العلمية مع الأطباء المقيمين بواقع ثلاث إلى أربع محاضرات أسبوعياً، تنقسم إلى قسمين: قسم تعليمي أساسي، وقسم يتعلق بالدراسات والمقالات العلمية الحديثة”.
وكانت وزارتا الصحة السورية والتركية، وقعتا في شهر حزيران من العام الماضي اتفاقية لتشغيل مستشفى دمشق لجراحة القلب وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الكوادر المتخصصة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية وشاملة في مجال جراحة القلب والرعاية القلبية.