الطالب السوري محمود العمران يحصد المركز الأول بتحدي القراءة العربي لفئة ذوي الإعاقة

دبي-سانا



توج الطالب السوري محمود بدر الدين العمران، من الصف السادس في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بحلب، بالمركز الأول ضمن مبادرة “تحدي القراءة العربي” بفئة ذوي الإعاقة.



وذكر مراسل سانا في دبي أن التتويج تم خلال حفل ختامي للموسم العاشر ‏أُقيم اليوم الخميس في دبي.



يذكر أن مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استقطبت في دورتها العاشرة أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 138 ألف مدرسة، يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية.



يتبع ..