رئيس كوريا الجنوبية يؤكد الارتقاء بالتحالف مع الولايات المتحدة إلى مستوى جديد

سيئول-سانا

أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ عزم بلاده الارتقاء بالتحالف مع الولايات المتحدة إلى مستوى جديد، وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن لي قوله اليوم الأحد، في رسالة تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة: إنه سيعمل، استناداً إلى القيم المشتركة والثقة الراسخة مع الرئيس ترامب، على تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف: إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطورتا كشريكين يتطلعان إلى المستقبل، وإن تعاونهما لم يعد يقتصر على المجال الأمني، بل يشمل أيضاً الاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، وبناء السفن، والطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى تضحيات الجنود الأمريكيين خلال الحرب الكورية (1950-1953)، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوفاء لتلك التضحيات والعمل على تعزيز التحالف بين سيئول وواشنطن.

يشار إلى أن “يوم الاستقلال” يُحيي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في الرابع ‌‏من تموز عام 1776، عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة آنذاك انفصالها ‌‏واستقلالها عن بريطانيا العظمى.‏