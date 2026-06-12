القوات الجوية الكورية الجنوبية تطلق مناورات “سورينغ إيغل” الدورية

سيئول-سانا‏

أطلقت القوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، مناورات جوية قتالية دورية ‏رئيسية تهدف إلى تعزيز قدراتها العملياتية وتقييم جاهزيتها القتالية لمواجهة مختلف ‏التهديدات المحتملة.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن القوات قولها في بيان: إنّ مناورات “سورينغ إيغل” ‏السنوية ستجري هذا العام في قاعدة تشونغجو الجوية، على بعد حوالي 110 كيلومترات ‏جنوب سيئول، وستستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة طائرات متنوعة، من بينها ‏مقاتلات الشبح ‏F-35A‎، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم ‏E-737‎، وطائرات التزود ‏بالوقود والنقل ‏KC-330‎، إضافة إلى أكثر من 210 من الأفراد .‏

وأوضحت القوات الجوية أنها دعت عشرة أفراد من السعودية وبولندا وتركيا وبريطانيا، ‏وعدد من الدول الأخرى لمتابعة هذه المناورات التي تركز على تعزيز القدرة على ‏الاستجابة للتهديدات المعادية في الجو وعلى الأرض، مع تحسين القدرة على تنفيذ ‏عمليات متكاملة بين مختلف الأصول الجوية.‏

وسيُجري المشاركون تدريبات على رصد الأهداف واعتراضها من مسافات بعيدة، ‏وتحييد قوات العدو بضرب مصدر الهجمات، وإحباط هجمات العدو استباقياً قبل شنّها ‏ضد القوات الصديقة.‏

وتعد مناورات “سورينغ إيغل” الجوية ، التي انطلقت لأول مرة عام 2008، أكبر تمرين ‏مستقل تُجريه القوات الجوية الكورية الجنوبية.‏