القوات الجوية الكورية الجنوبية تطلق مناورات “سورينغ إيغل” الدورية

سيئول-سانا
أطلقت القوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، مناورات جوية قتالية دورية رئيسية تهدف إلى تعزيز قدراتها العملياتية وتقييم جاهزيتها القتالية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن القوات قولها في بيان: إنّ مناورات “سورينغ إيغل” السنوية ستجري هذا العام في قاعدة تشونغجو الجوية، على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب سيئول، وستستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة طائرات متنوعة، من بينها مقاتلات الشبح F-35A، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم E-737، وطائرات التزود بالوقود والنقل KC-330، إضافة إلى أكثر من 210 من الأفراد .
وأوضحت القوات الجوية أنها دعت عشرة أفراد من السعودية وبولندا وتركيا وبريطانيا، وعدد من الدول الأخرى لمتابعة هذه المناورات التي تركز على تعزيز القدرة على الاستجابة للتهديدات المعادية في الجو وعلى الأرض، مع تحسين القدرة على تنفيذ عمليات متكاملة بين مختلف الأصول الجوية.
وسيُجري المشاركون تدريبات على رصد الأهداف واعتراضها من مسافات بعيدة، وتحييد قوات العدو بضرب مصدر الهجمات، وإحباط هجمات العدو استباقياً قبل شنّها ضد القوات الصديقة.
وتعد مناورات “سورينغ إيغل” الجوية ، التي انطلقت لأول مرة عام 2008، أكبر تمرين مستقل تُجريه القوات الجوية الكورية الجنوبية.