لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تنفذ أعمال تدعيم احترازية على الجسر الترابي
مواطنون في دمشق يعتبرون الحكم بإعدام المجرم وسيم الأسد إنصافاً للضحايا وتحقيقاً للعدالة
سوق تسويقي بجديدة عرطوز لمنتجات الحدائق المنزلية والزراعة التجديدية
ورشة عمل بريف دمشق حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الحكم بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
دورة تدريبية على الخياطة في الطبقة بريف الرقة تفتح باب العمل للسيدات والفتيات
رديف مصطفى لـ سانا: حكم إعدام وسيم الأسد عادل ومنصف ويتناسب مع حجم جرائمه
عودة منشآت الكونسروة للعمل في درعا لمواكبة موسم البندورة
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