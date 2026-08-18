ترامب: الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً

واشنطن-سانا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً.



وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: إنه لا توجد أي محادثات مع إيران أو حوارات جارية أو مقررة، مشيراً إلى أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وأنه تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها.



وكان الرئيس دونالد ترامب قال، أمس الإثنين: إن على إيران الاستسلام، مؤكداً أن الضغوط الأمريكية مستمرة، بما ‏فيها الحصار البحري، كما شدد على أن الهدف الأساسي لواشنطن يبقى منع ‏إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل.

