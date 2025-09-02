بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة

بروكسل-سانا

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر بدؤها في الـ 9 من أيلول الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن بريفو قوله في منشور على منصة “X”: “إن بلجيكا ستنضم إلى مجموعة الموقعين على إعلان نيويورك الذي تمّ في تموز الماضي برعاية فرنسا والسعودية، لرسم الطريق نحو حل الدولتين وبالتالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، موضحاً أن هذا القرار يأتي في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشّف في فلسطين، وخاصة في غزة، ورداً على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك مستمر للقانون الدولي.

وبذلك تنضم بلجيكا إلى العديد من دول الغرب التي عبرت عن النية نفسها على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

عقوبات بلجيكية صارمة ضد إسرائيل

أشار وزير الخارجية البلجيكي إلى أن بلاده ستفرض 12 عقوبة صارمة على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وفي المقابل أكدت التزامها بالمساهمة بإعادة إعمار فلسطين.

تعهدات دولية سابقة

العديد من الدول اتخذت مؤخراً موقفاً مشابهاً لبلجيكا، حيث وجهت 15 دولة في تموز الماضي في ختام مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك نداءً جماعياً أعربت فيه عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وداعيةً الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إليها.

وإثر ذلك انضمت إلى جانب فرنسا كل من كندا وأستراليا إلى هذا النداء المشترك، ووقعت دول أخرى على الدعوة، مثل أندورا وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

وقضت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، العام الماضي، بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية ومستوطناتها، غير قانوني ويجب الانسحاب من هذه الأراضي في أقرب وقت ممكن.