مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح في المكسيك

لقي عشرة أشخاص مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون في ولاية بويبلا شرق وسط المكسيك.



ونقلت رويترز عن وزارة الأمن العام المكسيكية قولها في بيان اليوم الأحد: “إن مسلحين شنوا هجوماً في بلدية تيهويتسنغو، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، هم ستة رجال وثلاث نساء وقاصر”.



وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية والاتحادية فتحت تحقيقاً مشتركاً في الحادث، وبدأت عملية أمنية لتحديد مواقع الجناة والوقوف على دوافع الهجوم.



وتشهد الجريمة في المكسيك مؤخراً تصعيداً حاداً غير مسبوق، تمثل في اندلاع “حرب عصابات” واسعة النطاق، عقب مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد في شباط 2026.