محكمة سودانية تصدر حكماً غيابياً بإعدام قائد “قوات الدعم السريع” بتهم الإبادة الجماعية

الخرطوم-سانا

أصدرت محكمة سودانية في بورتسودان اليوم الأحد، حكماً غيابياً بإعدام قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، وآخرين، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الحكم هو الأول ضد دقلو منذ اندلاع الحرب، ويأتي على خلفية اتهامه وشقيقيه و13 آخرين بارتكاب مذابح بمدينة الجنينة راح ضحيتها 15 ألفاً من سكان المدينة، بينهم والي غرب دارفور، بحسب ما قاله القاضي للحكم الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ويُتهم دقلو المعروف بـ”حميدتي” وشقيقاه، بقتل والي غرب دارفور خميس أبكر ضمن هجمات عنيفة لـ”قوات الدعم السريع” على مدينة الجنينة عام 2023، التي شهدت أيضاً مذابح ضد قبيلة المساليت غير العربية، أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص.

ووجّهت المحكمة إلى مخاطبة الشرطة الدولية “إنتربول” للتواصل مع الدول التي يوجد فيها المدانون لتسليمهم.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أصدر في آب 2024 قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم “قوات الدعم السريع” برئاسة النائب العام، وقدمت اللجنة بدورها الدعوى إلى المحكمة عام 2025.

يذكر أن الجيش السوداني يخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع “قوات ‏الدعم السريع” المتمردة منذ نيسان عام 2023، ما أدى إلى مقتل وإصابة ‏آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.‏