مسير الدراجات النارية الأول ‏”اكتشف سوريا” ‏يصل طرطوس لتعزيز الترويج السياحي

طرطوس-سانا



وصل مسير الدراجات النارية الأول لعام 2026 “اكتشف سوريا” اليوم الأحد إلى محافظة طرطوس، بعد جولة شملت عدداً من المحافظات السورية، بمشاركة 120 دراجاً محترفاً من سوريا والأردن ولبنان والسعودية، بهدف الترويج للسياحة الرياضية، والتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية في البلاد.



وفي تصريح لـ سانا، ‏أوضح الأمين العام للجنة الدراجات النارية والسيارات السريعة في وزارة الرياضة والشباب والاتحاد العربي السوري للدراجات نسيم طاهر، أن الرالي عكس صورة إيجابية عن سوريا، حيث لمس المشاركون حالة الأمان، وحسن الاستقبال من الأهالي، مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في تنشيط السياحة، وتشجع على زيارة سوريا والتعرف على مقوماتها السياحية.



وأضاف طاهر أن المشاركين أبدوا إعجابهم بحسن التنظيم والتنوع السياحي وجمال الطبيعة في مختلف المحافظات والأرياف السورية، مشيراً إلى أن الدراجات المشاركة حملت أيضاً شعار “سوريا بدون مخدرات” بهدف إيصال رسالة توعوية، وتعزيز الصورة الإيجابية عن البلاد.



من جهته، أكد الدراج اللبناني شاربل عقيقي أن الجولة في سوريا كانت من أجمل الجولات التي شارك فيها، مشيداً بجمال الطبيعة وحسن التنظيم وكرم الضيافة، ومعرباً عن أمله في تكرار التجربة بمشاركة أوسع من الدراجين العرب.



بدوره، أشار كابتن الدراجات عماد سلمى من طرطوس إلى أن الرالي يسهم في تشجيع السياحة والتعريف بسوريا وإبرازها كبلد آمن يتمتع بطبيعة متنوعة وإرث حضاري، مؤكداً أن هذه الفعاليات تقدم صورة إيجابية عن البلاد.



ويأتي تنظيم هذا المسير ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية، وإبراز المقومات الطبيعية والأثرية في المحافظات السورية، بما يسهم في نقل صورة إيجابية عن سوريا، وتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الشبابية.