هجوم مسلح وإطلاق نار كثيف في محيط مطار نيامي الرئيسي في النيجر

أبيدجان-سانا

هاجم مسلحون المطار الرئيسي في نيامي عاصمة النيجر اليوم الخميس حيث جرى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ما استدعى انتشاراً عسكرياً كثيفاً في محيط المطار.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن مصادر أمنية وشهود عيان قولهم: إن إطلاق نار كثيفاً تواصل لساعات في محيط مطار “ديوري هاماني الدولي” في نيامي ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن امتدت إلى الأحياء السكنية المجاورة بينما كان المهاجمون يحاولون الفرار والاختباء في الوقت الذي انتشر فيه الجيش في بعض الأحياء المحيطة بالمطار لتمشيط المنطقة.

وتوقفت حركة الطيران في المطار إثر الهجوم، وأفادت تقارير إعلامية إفريقية نقلاً عن شهود عيان بأن القوات العسكرية تمكنت من طرد المسلحين من المطار في حين لم يتم بعد الكشف عن هوية المهاجمين كما لم تتبنَ أي جهة الهجوم.

وهذا ثاني هجوم يتعرض له مطار “ديوري هاماني الدولي” خلال العام الجاري عقب هجوم مماثل في كانون الثاني الماضي أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنه.

ويعد المطار مركزاً إستراتيجياً يستضيف قاعدة قوات جوية نيجيرية بالإضافة إلى مقر قوة عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتواجه النيجر إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي منذ نحو 10 سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة.