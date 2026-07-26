المصرف الزراعي في إزرع يباشر صرف قيم الأقماح للمزارعين

درعا-سانا

باشر فرع المصرف الزراعي في مدينة إزرع بريف درعا الشرقي صرف قيم الأقماح التي سلمها المزارعون إلى مركز حبوب إزرع وفرع إكثار البذار، في إطار خطة تهدف إلى تسريع تسديد مستحقاتهم المالية، ودعم استمرار العملية الإنتاجية الزراعية.

وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي في إزرع ماجد محمد الحريري، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المصرف أعد قوائم إلكترونية بأسماء المستحقين لتسهيل عمليات الصرف، وفق أولوية تسليم المحاصيل وبحسب المبالغ المحولة من فرع المصرف المركزي في درعا.

وأشار الحريري إلى أن قوائم الصرف لهذا الأسبوع تشمل المزارعين الذين سلموا محاصيلهم خلال الفترة الممتدة بين الأول والعاشر من شهر حزيران الماضي، مؤكداً أن عمليات الصرف تسير بانسيابية.

وأضاف الحريري أن صرف المبالغ الكبيرة يتم وفق تعليمات الإدارة العامة، بحيث لا تتجاوز القيمة المصروفة لأي مستفيد 100 مليون ليرة سورية جديدة من إجمالي مستحقاته، على أن يُقسط المبلغ المتبقي على ثلاث أو أربع دفعات شهرية متساوية.

وكانت فروع المصرف الزراعي بدأت منتصف تموز الجاري صرف قيم الأقماح للمزارعين، بعد استكمال الإجراءات المالية وتحويل الاعتمادات اللازمة، بالتزامن مع استمرار عمليات استلام وتسويق محصول القمح في مختلف المحافظات.