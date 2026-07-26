من المباراة النهائية ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات بين سوريا ولبنان في مدينة الزرقاء بالأردن تاريخ النشر: 2026/07/26 7:33 مساءً اخر تحديث: 2026/07/26 7:33 مساءً قائمة الصور 1/5 استمرار عملية تسوية أوضاع عناصر وصف الضباط والضباط والعاملين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية من النظام البائد في أحد مراكز السويداء ندوة حوارية في المركز الثقافي بمدينة محردة بعنوان”الواقع القضائي في حماة بين الماضي والحاضر” استعدادات الأمن الداخلي في حمص قبل تسلّم دفعة من مركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة انطلاق قافلة الأمل 3 من حلب باتجاه مخيم الهول انتشار أمني في ساحة القلعة بمدينة حمص لتأمين المشاركين في إحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك المصرف الزراعي في إزرع يباشر صرف قيم الأقماح للمزارعين يوليو 26, 2026 يوليو 26, 2026 5 من المباراة النهائية ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات بين سوريا ولبنان في مدينة الزرقاء بالأردن يوليو 26, 2026 يوليو 26, 2026 مسير الدراجات النارية الأول ”اكتشف سوريا” يصل طرطوس لتعزيز الترويج السياحي يوليو 26, 2026 يوليو 26, 2026 الزنداني يدعوالممرات البحرية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ميليشيا “الحوثي” يوليو 26, 2026 يوليو 26, 2026