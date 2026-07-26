من المباراة النهائية ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئات بين سوريا ولبنان في مدينة الزرقاء بالأردن

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استمرار عملية تسوية أوضاع عناصر وصف ‏الضباط والضباط والعاملين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية من النظام البائد في أحد مراكز السويداء
ندوة حوارية في المركز الثقافي بمدينة محردة بعنوان”الواقع القضائي في حماة بين الماضي والحاضر”
استعدادات الأمن الداخلي في حمص قبل تسلّم دفعة من مركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
انطلاق قافلة الأمل 3 من حلب باتجاه مخيم الهول
انتشار أمني في ساحة القلعة بمدينة حمص لتأمين المشاركين في إحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية
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