باكستان وقطر تعلنان إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية بالدوحة

إسلام آباد-سانا
أعلنت باكستان وقطر إحراز “تقدم إيجابي” في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار جهود الوساطة بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية الباكستانية، قولها في بيان: إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين عقدوا اجتماعات منفصلة مع وفدي الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مشيرة إلى أن الجانبين أبلغا بتحقيق تقدم إيجابي في القضايا المطروحة للنقاش.
وأضاف البيان: إن الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدد موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس الأربعاء، أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.
يشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت أمس محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطرية وباكستانية، بهدف بحث سبل إنهاء الحرب، وذلك استناداً إلى الاتفاق الإطاري لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل أيام.