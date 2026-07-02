باكستان وقطر تعلنان إحراز تقدم إيجابي في المحادثات الأمريكية الإيرانية بالدوحة

إسلام آباد-سانا‏

أعلنت باكستان وقطر إحراز “تقدم إيجابي” في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ‏استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار جهود الوساطة بين الجانبين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية الباكستانية، قولها في ‏بيان: إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين عقدوا اجتماعات منفصلة مع وفدي الولايات ‏المتحدة وإيران في الدوحة، مشيرة إلى أن الجانبين أبلغا بتحقيق تقدم إيجابي في القضايا ‏المطروحة للنقاش.‏

وأضاف البيان: إن الأطراف اتفقت على مواصلة المحادثات خلال الفترة المقبلة، على أن ‏يُحدد موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت ممكن. ‏

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أمس الأربعاء، أن الوسطاء القطريين ‏والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين ‏والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.‏

يشار إلى أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت أمس محادثات فنية غير مباشرة بين ‏مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطرية وباكستانية، بهدف بحث سبل ‏إنهاء الحرب، وذلك استناداً إلى الاتفاق الإطاري لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل ‏أيام.‏