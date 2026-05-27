مسؤولة بريطانية: الذكاء الاصطناعي “قوة لا يمكن إيقافها‎”‎

لندن-سانا‏

أكدت رئيسة مقر الاتصالات الحكومية البريطانية، آن كيست- باتلر، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ‏يفرض “نافذة زمنية ضيقة” أمام بريطانيا وحلفائها للحفاظ على موقعهم الريادي في هذا المجال‎.‎

ونقلت رويترز عن كيست- باتلر، قولها خلال محاضرة: إن الذكاء الاصطناعي يمثل “قوة لا يمكن إيقافها”، وتحمل فرصاً ‏كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر جسيمة تتطلب حوكمة وتأميناً دقيقين، مشيرةً إلى أن تزايد استقلالية هذه ‏التكنولوجيا يضع مسؤولية مشتركة لحمايتها وتسخيرها لخدمة الأمن القومي والاقتصاد وأنماط الحياة‎.‎

وأضافت: إن المخاطر الأمنية تتصاعد في ظل ما وصفته بتكثيف “النشاط الهجين” ضد بريطانيا وأوروبا، والذي يمتد من ‏الفضاء السيبراني إلى البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الكابلات وخطوط الأنابيب‎.‎

كما لفتت إلى أن التهديدات تشمل أيضاً محاولات التخريب والهجمات الإلكترونية، مؤكدة أن الأجهزة الاستخباراتية ‏البريطانية تعمل بشكل مستمر لمواجهة هذه المخاطر وحماية شبكات الطاقة والبيانات‎.‎

وفي سياق متصل، حذّرت من أن التنافس الدولي على تقنيات الفضاء يزداد حدة، مع استثمارات كبيرة من جانب روسيا ‏والصين، ما يجعل تأمين التكنولوجيا والبيانات أولوية قصوى في المرحلة المقبلة‎.‎

يذكر أن نائب رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لمقر الاتصالات الحكومية البريطانية، كان قد حذر الشهر ‏الماضي من أن بريطانيا يجب أن تستعد لزيادة في الهجمات الإلكترونية المرتبطة بدول معادية‎.‎