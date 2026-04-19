البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تصاعد الجرائم السيبرانية

إسطنبول-سانا

دعا البرلمان العربي اليوم الأحد، إلى تعزيز التعاون البرلماني الدولي لمواجهة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني، مؤكداً أن التحول الرقمي المتسارع جعل من الأمن الإلكتروني ضرورة ملحّة لحماية الأفراد والمؤسسات والبنى التحتية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان أيمن نقرة في ورشة عمل مخصّصة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي عُقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول.

وأكد نقرة أهمية الاتفاقية الأممية باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء إطار دولي مشترك للتصدي للجرائم السيبرانية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التطبيق الفعّال للاتفاقيات وليس في صياغتها فقط.

وأوضح نقرة أن البرلمان العربي كان من أوائل الجهات التي تبنّت إطاراً تشريعياً عربياً موحداً للأمن السيبراني، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية مواجهة التهديدات الرقمية، مشدداً في هذا السياق على ضرورة التزام دولي أكبر لتحويل النصوص القانونية إلى إجراءات واقعية تسهم في حماية المجتمعات من الجرائم السيبرانية.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 24 كانون الأول عام 2024 أول اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية بهدف تعزيز التعاون الدولي في تبادل الأدلة الإلكترونية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية المتزايدة، مع التركيز على جرائم محددة عبر الإنترنت.