أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان جهود إنهاء الحرب في المنطقة

الدوحة-سانا
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال عدداً من المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع، وتعزيز الحلول السياسية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة، وتدعم استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الجانبان بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وكان أمير دولة قطر بحث خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.