أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان جهود إنهاء الحرب في المنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم ‏السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تطورات ‏الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي ‏الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال ‏عدداً من المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود ‏الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع، وتعزيز الحلول السياسية التي تسهم في ‏ترسيخ الاستقرار الإقليمي.‏

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة تعالج ‏الأسباب الأساسية للأزمة، وتدعم استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

كما بحث الجانبان بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ‏مختلف المجالات.‏

وكان أمير دولة قطر بحث خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق اليوم مع ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ‏الأمن والسلم الدوليين.‏