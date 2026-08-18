معاون وزير العدل يوضح مسار المحاكمات وضمانات المتهمين وحقوق الضحايا

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن المحاكمات الجارية في سوريا تستمر وفق القوانين النافذة حالياً، ‏ولن تتأثر إجراءاتها بصدور قوانين لاحقة، مشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية، عند صدوره، سيحدد ‏صراحةً موعد بدء نفاذه وآليات تطبيق أحكامه، بما ينسجم مع الأصول والأحكام القانونية.‏

وقال القاسم في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية مساء اليوم الثلاثاء: “إن القوانين السائدة وقت المحاكمة ‏هي التي تطبق، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي أقر استمرار نفاذ القوانين إلى حين تعديلها أو ‏إلغائها وفق الأصول التشريعية”، مؤكداً ضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة ‏بحقهم وفق القوانين النافذة.‏

وشدد القاسم على ضمان حقوق المتهمين خلال فترة التوقيف، وفي مقدمتها حقهم في توكيل محامٍ يحضر ‏إجراءات المحاكمة ويتولى الدفاع عنهم أمام المحكمة، لافتاً إلى أن المتهمين يحضرون جلسات المحاكمة ‏بصحة جيدة، خلافاً لما شهدته سجون النظام السابق من أوضاع مأساوية وآثار للتعذيب على المعتقلين.‏

وأشار القاسم إلى أن المنظمات الدولية التي تزور السجون السورية تؤكد توافر حقوق أساسية للسجناء، ‏مبيناً أن أبواب السجون مفتوحة أمام الزيارات، وأن السجناء يحصلون على الطعام، وتتوافر لهم وسائل ‏الاتصال أحياناً، إضافة إلى تنظيم الزيارات.‏

وأوضح القاسم أن ضمان حقوق المتهمين يأتي في إطار التطلع إلى بناء سوريا المستقبل القائمة على ‏القانون والعدالة، مؤكداً أن الضحايا وذويهم يمتلكون الحق في تقديم ادعاءاتهم ودفوعهم والمطالبة ‏بالتعويضات في القضايا المتعلقة بالمتهمين، فيما تتولى النيابة العامة تمثيل المجتمع والمطالبة بإنزال ‏العقوبات.‏

وحول طلب الاسترحام، بيّن القاسم أن القانون يتيح للمتهم تقديمه، لكنه يرتبط بوجود مبررات قانونية يمكن ‏أن تؤخذ بعين الاعتبار، مثل الندم أو العدول عن الإجرام، مشيراً إلى أن من واظب على ارتكاب الجرائم ‏لسنوات وزاد في إجرامه لا يستحق، وفق القانون، أسباب التخفيف المبنية على الشفقة والرحمة.‏

وأكد القاسم أن العدالة تقتضي الحكم استناداً إلى الأدلة التي تثبت أمام المحكمة، موضحاً أن القاضي لا ‏يستطيع إصدار حكم استناداً إلى علمه الشخصي أو مشاهداته الخاصة أو أخبار نُقلت إليه بصورة شخصية، ‏وإنما يحكم وفق الأدلة التي ترجح في ميزان العدالة.‏

وفي هذا السياق، اعتبر أن تبرئة أحد المتهمين من تهمة الاتجار بالمخدرات، رغم وجود صور مرتبطة ‏بالموضوع، تعكس حرص القضاء على تطبيق العدالة، مبيناً أن التهمة لا تكفي وحدها لإصدار حكم ما لم ‏تثبت بالأدلة أمام المحكمة.‏

وأشار معاون وزير العدل إلى أن سوريا تتطلع إلى تجاوز إرث النظام البائد وبناء دولة متحضرة يسودها ‏القانون والعدالة، مؤكداً أن ضمان حقوق المتهمين وإنصاف الضحايا يشكلان معاً أساساً لتحقيق العدالة.‏

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قضت اليوم الثلاثاء، بإعدام المتهم وسيم الأسد ‌‏ومصادرة أمواله ‏المنقولة وغير المنقولة، بعد ‏إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ‌‏وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال ‏عهد ‏النظام البائد، وذلك خلال الجلسة ‌‏السادسة من المحاكمة المخصصة للنطق بالحكم.‏