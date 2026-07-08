الدنمارك: غرينلاند ليست للبيع

أنقرة-سانا

شددت الدنمارك على موقفها الرافض لأي تغيير في وضع جزيرة غرينلاند، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها مجدداً إلى وضع الجزيرة تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ونقلت فرانس برس عن رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في أنقرة: “أعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جداً بشأن هذه القضية، وموقفنا كان واضحاً أيضاً منذ البداية.. غرينلاند ليست للبيع”.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء في أنقرة تأكيده على أنّ جزيرة غرينلاند ينبغي أن تكون “تحت سيطرة الولايات المتحدة” ما أثار انتقادات واسعة، باعتبارها تمس مبدأ السيادة والقانون الدولي.