فرنسا تعتزم طرد دبلوماسيَين إيرانيين رداً على قرار مماثل من طهران

باريس-سانا



أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده طرد دبلوماسيَين إيرانيين اثنين من أراضيها، رداً على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس “شخصين غير مرغوب فيهما”.



وقال بارو في منشور على منصة إكس: “أعلمكم بأنه سيتم طرد دبلوماسيَين إيرانيين اثنين من فرنسا في الأيام القليلة المقبلة”.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها أبلغت فرنسا أن الدبلوماسيين الفرنسيين اللذين احتُجزا لفترة وجيزة في طهران الشهر الماضي قبل مغادرتهما البلاد، لن يُسمح لهما بالعودة إلى إيران.



وكان بارو، ندّد في 20 تموز الماضي بإخضاع الدبلوماسيين الفرنسيين لـ”عمل ترهيب بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية”، مع تعرّض أحدهما “لاعتداء”، لافتاً إلى أن أحدهما هو الملحق الثقافي للسفارة.