مقتل فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، اليوم الأحد، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلاً عن مصادر طبية في القطاع، أن القصف استهدف منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة آخر على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم، قتل فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال قصف سابق لقوات الاحتلال في القطاع.

وتأتي هذه التطورات بينما أعلنت المصادر الطبية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,054 قتيلاً و173,480 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.