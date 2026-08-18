الدفاع الإماراتية: صاروخان أُطلقا من إيران سقطا بالبحر كانا يستهدفان الملاحة البحرية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن التقييمات التي أجرتها أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين رُصدا في وقت سابق اليوم قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنهما سقطا في البحر.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة.

وشددت الوزارة على أن إجراءاتها تهدف إلى صون سيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت تهديداً صاروخياً في أجواء البلاد، وبدأت التعامل معه.