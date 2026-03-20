الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات معادية بأجواء البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير عدة مسيرات معادية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات معادية في المنطقة الشرقية من المملكة.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

