الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة السعودية

الكويت-سانا

أدانت الكويت اليوم الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة والتي طالت منشآت الطاقة في السعودية الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الخارجية الكويتية قولها في بيان: “إن الاعتداء انتهاك فاضح لكافة قواعد القانون الدولي وتصعيد خطير في ظل المساعي الدولية للتهدئة وخفض التصعيد”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن أمس الخميس أن الأعطال التشغيلية التي نتجت عن الاستهدافات الأخيرة لمنشآت الطاقة في البلاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تعرض معملي منيفة وخريص لاستهدافين منفصلين خفضا إنتاجهما بـ 300 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وزير الخارجية الروسي: إعداد مقترحات حول بدء الاستعدادات للتجارب النووية قيد التنفيذ
اليونيفيل: إطلاق إسرائيل النار على جنودنا بجنوب لبنان انتهاك خطير للقرار 1701
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة… قصف ونسف منازل
إعادة انتخاب تركيا لعضوية مجلس اليونسكو للمرة الثالثة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية
