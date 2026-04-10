الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة السعودية

الكويت-سانا

أدانت الكويت اليوم الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجديدة والتي طالت منشآت الطاقة في السعودية الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الخارجية الكويتية قولها في بيان: “إن الاعتداء انتهاك فاضح لكافة قواعد القانون الدولي وتصعيد خطير في ظل المساعي الدولية للتهدئة وخفض التصعيد”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أعلن أمس الخميس أن الأعطال التشغيلية التي نتجت عن الاستهدافات الأخيرة لمنشآت الطاقة في البلاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تعرض معملي منيفة وخريص لاستهدافين منفصلين خفضا إنتاجهما بـ 300 ألف برميل يومياً لكل منهما.