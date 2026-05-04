ترامب: إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بـ “مشروع الحرية”

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران شنت هجمات على دول لا علاقة لها بمشروع حركة السفن “مشروع الحرية”، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: ” ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة، ولقد أسقطنا سبعة زوارق صغيرة، أو كما يحلو لهم تسميتها، زوارق سريعة، هذا كل ما تبقى لديهم” مؤكداً أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجّل أي أضرار في المضيق حتى الآن.

وأضاف ترامب: إنه من المقرر أن يُجري وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين تحقيقاً في هذا الشأن.

وكان الرئيس الأمريكي توعد في وقت سابق اليوم إيران بأنها ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ “مشروع الحرية”.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستباشر تنفيذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، واصفاً العملية بأنها مبادرة إنسانية لمساعدة الدول غير المنخرطة في النزاع، مؤكداً أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان محذراً من التعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة العملية.

يذكر أن ترامب سبق أن أطلق سلسلة تهديدات لإيران توعد في إحداها بأن حضارة بأكملها ستموت في حال لم توافق طهران على صفقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.